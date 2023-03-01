2023/03/01 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت السلطات التركية منع جماهير فريق فنربخشة من مؤازرته في مباراته أمام مضيفه قيصري سبور، يوم السبت 4 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات التركية تمنع جماهير “فنربخشة” من حضور مبارياته المركز الخبري الوطني.

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