السوريون في تركيا.. وجود مُهدد

2023/03/01 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا التحقيق من الحرة تتحرى، نعرض حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، مستندين لشهود رووا لنا قصصهم، ونجيب على السؤال، هل تحولت مشاعر التعاطف التي أظهرها الأتراك مع بداية الأزمة السورية إلى العداء والعنصرية؟

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