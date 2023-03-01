مستشار السوداني يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية

2023/03/01 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن خالد كبيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة محمد شياع السوداني، ترشحه لمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية.وقال كبيان في بيان إنه “قدمت ترشيحي لمنصب النائب الاول للجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الانتخابات التكميلية التي تجرى يوم 11/3/2023”.وأضاف “أعاهد الوسط الرياضي بصورة عامة والجمعية العامة للجنة الاولمبية بصورة خاصة ع العمل […]

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