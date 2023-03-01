2023/03/01 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه العاصمة التونسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرج بتوصيات عدة.. الشمري يشارك باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خرج بتوصيات عدة.. الشمري يشارك باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).