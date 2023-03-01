بالصورة.. شرطة واسط تطيح بشخص قتل زوجته وعائلتها في بابل

2023/03/01 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض متهم بجريمة قتل زوجته وعائلتها، في محافظة بابل.

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