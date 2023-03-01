2023/03/01 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 58NFp3rgcbA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أريد منك قصاصة أتنومس بيه.. وزير الداخلية يستجيب لطلب غريب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أريد منك قصاصة أتنومس بيه.. وزير الداخلية يستجيب لطلب غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).