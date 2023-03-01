ممثل السيد السيستاني يوجه لتلبية احتياجات عوائل مسيحية متضررة من الزلزال في دمشق

2023/03/01 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

خلية الأزمة والاغاثة التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة عن توزيع المساعدات

الإنسانية والغذائية للعوائ

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