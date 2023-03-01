2023/03/01 | 19:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uGu_xVra9Hk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).