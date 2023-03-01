الاتحادية تحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) المادة (10) من قانون جوازات السفر

2023/03/01 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015

بغداد/اعلام المحكمة الاتحادية العليا

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 التي نصت على ((لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة)) لمخالفتها احكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

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