2023/03/01 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: otQSXgCFDzM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شح المياه يطبق فكيه والتصحر على الأبواب | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شح المياه يطبق فكيه والتصحر على الأبواب | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).