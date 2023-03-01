"قمعي".. الصين تعلق على حظر "تيك توك" بمؤسسات الاتحاد الأوروبي

2023/03/01 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الصينية إن فرض حظر على استخدام تطبيق تيك توك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحكومية يضر بالثقة في بيئة الأعمال في أوروبا.

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