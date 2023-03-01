التربية النيابية: النجف بحاجة إلى 400 مدرسة للقضاء على الدوام الثلاثي

2023/03/01 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة التربية جواد الغزالي، الأربعاء، حاجة المحافظة إلى 400 مدرسة لسد النقص في ابنيتها وللقضاء على الدوام الثلاثي ، مبينا أن ” الحكومات السابقة اهملت ملف بناء المدارس في المحافظة.

وقال الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “العجز الرقمي لمحافظة النجف فيما يخص المدارس يصل الى 400 مدرسة “.

وأضاف أن ” المحافظة تعاني من نقص حاد بالهيئة التدريسية من الاختصاصات العلمية وبسبب كثرة عدد الطلبة واكتظاظهم “.

واشار الى ان ” النجف تعاني من مشكلة الدوام الثلاثي في المدارس، بسبب قلة التخصيصات المالية لوزارة التربية لاضافة ابنية جديدة”.

وأوضح أن الغزالي وهو عضو لجنة التربية النيابية ” أن أكثر المدارس في النجف ثنائية وثلاثية وكرفانية ونقص بالمستلزمات والرحلات تتطلب من الحكومة ووزارة التربية وقفة استثنائية”.

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