وكالة الطاقة الذرية: وجدنا يورانيوم لدى إيران يقترب من مستويات صنع قنبلة نووية

2023/03/01 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على جزيئات اليورانيوم المخصبة بمستويات قريبة من مستوى القنبلة في منشأة نووية إيرانية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، حيث حذّرت الولايات المتحدة من أن قدرة طهران على صنع قنبلة نووية تتسارع.

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