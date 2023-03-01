الإقليم: تفاهم جيد بين أربيل وبغداد حول الموازنة

2023/03/01 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن هناك “بعض التقدم...

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