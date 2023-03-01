2023/03/01 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة مكونة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ أنه” وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تطيح بعصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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