2023/03/01 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يدعو لتسهيل اجراءات الاستثمار لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب المركز الخبري الوطني.

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