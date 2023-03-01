اتلاف عشرات المقذوفات الحربية في النجف

2023/03/01 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اتلاف 66 مقذوفاً حربياً في محافظة النجف.

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