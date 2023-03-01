الاتحاد العراقي يلغي مواجهة إيران ويعوّضها بمواجهة مع منتخب أوروبي

2023/03/01 | 20:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق حصد لقب خليجي 25 مؤخرا (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

أكد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، إلغاء مباراة إيران الودية التي كانت مقررة في طهران، مشيرا إلى مواجهة "أسود الرافدين" لمنتخب أوروبي عوضا عن هذه المباراة.

وفي تصريح خص به "العربي الجديد"، قال درجال: "الاتحاد العراقي لم يتوصل إلى اتفاق مع نظيره الإيراني لإقامة مباراة ودية كانت مقررة في بغداد، ومن ثم في إيران نهاية الشهر المقبل، قررنا إلغاء المباراة رسميا، وتم الاتفاق مع روسيا لخوض لقاء ودّي معها".

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ومن المقرر أن يقام لقاء العراق وروسيا في ذات التوقيت الذي كان محددا لمواجهة إيران، وهو يوم 27 من شهر مارس/آذار الجاري، وهو موعد يقع ضمن "فيفا دي"، وفي مدينة سوشي، وبتواجد جميع اللاعبين المحترفين الذين تمت دعوتهم إلى تشكيلة المنتخب.

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