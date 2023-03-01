المرور: 19 مشروعاً كبيراً تخص الطرق ستنفذ في بغداد

2023/03/01 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل فريق عمل لتنفيذ 19 مشروعا كبيراً تخص الطرق في بغداد.

وقال مدير المرور اللواء طارق الربيعي، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل فريق عمل كبيرا للقيام بمشاريع ضخمة تخص الطرق في بغداد"، مشيرا إلى أن "19 مشروعاً كبيرا ستنفذ تتضمن أنفاقا ومجسرات فضلا عن توسعة الشوارع ومداخل ومخارج بغداد وتقويض الجزرات الوسطية".

وأضاف، أن "المواطنين سيلمسون خلال الأشهر المقبلة فرقا كبيراً"، لافتاً إلى أن "هناك مشروعاً في شمال بغداد بمنطقة بوب الشام، إضافة إلى جسر يربط بين الراشدية والطريق السريع المتجه للشمال".

وتابع، أن "هناك الكثير من المشاريع أدرجت ضمن خطة الفريق"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة وقريباً سيتم وضع حجر الأساس في الكثير من المجسرات والأنفاق"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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