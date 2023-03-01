2023/03/01 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، بأن شركة الطاقة الحكومية السعودية "أرامكو" تدرس الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال خارج السعودية.

وقالت الوكالة إن شركة "أرامكو" في المراحل الأولى من المفاوضات مع مطوري مصانع الغاز الطبيعي المسال لشراء حصة وتأمين الإمدادات من خلال صفقة.

وأشار أحد محاوري "بلومبرغ" إلى أن "أرامكو" تدرس مشاريع في الولايات المتحدة وآسيا، فيما لفت آخر إلى أنه تم إعطاء الأفضلية للمنشآت التي يمكنها بسهولة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

وتأتي مساعي "أرامكو" في ظل توقعات بارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة في العالم على خلفية محاولة أوروبا استبدال إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تستلمه عبر الأنابيب، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على الغاز من قبل الصين والهند.

ولفتت الوكالة إلى أن "أرامكو" درست في العام 2019 شراء حصة بنسبة 25% في مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "سيمبرا" الأمريكية، لكن الخطط لم تنفذ بسبب جائحة فيروس كورونا.

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