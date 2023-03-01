شاهد بالفيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة يصرح لقناة التغيير حول علاقة العراق و ايران و امريكا | الحصاد الإخباري

2023/03/01 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RtlMKTuv0dg

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