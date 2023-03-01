2023/03/01 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aPs7s3Y1BbY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوادر التربوية بالبصرة تنظم تظاهرة حاشدة امام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بمنحهم حقوقهم بالرواتب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكوادر التربوية بالبصرة تنظم تظاهرة حاشدة امام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بمنحهم حقوقهم بالرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).