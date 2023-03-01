2023/03/01 | 20:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف إدارة الدولة مهـ،ـدد بالانهيار | اخبار الثامنة 2023/3/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UVfocV5eKfQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف إدارة الدولة مهـ،ـدد بالانهيار | اخبار الثامنة 2023/3/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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