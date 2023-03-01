الأمن النيابية: لم يثبت تعاطي المنتسب للمخدرات في حادثة اليوسفية

2023/03/01 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنه لم يثبت تعاطي المنتسب في الجيش للمخدرات خلال قتله مواطن في اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “فيما يخص حادثة سيطرة اليوسفية، فأنه لم يثبت أي شيء بخصوص تعاطي المنتسب الأمني للمخدرات، وان هذا الأمر مرفوض من الأساس ولا نعتقد ان أي جندي او منتسب أمني يتعاطى المخدرات”.

وأضاف ان “الحادث الذي حصل هو جنائي ونعتقد ان هنالك اجراءات متخذة في وزارة الدفاع وحال ثبوت اي شيء سيحاسب لاننا مع حرمة الدم العراقي أينما كان وان هذا التصرف شخصي لايمثل المؤسسة الامنية”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلن في 26 شباط عن توقيف جندي على خلفية مقتل مواطن في منطقة اليوسفية جنوب العاصمة بغداد السبت الماضي.

وذكر بيان للخلية ، أن “الاجهزة الأمنية المختصة أودعت أحد المراتب التوقيف وفتحت تحقيقاً عاجلا على خلفية مقتل مواطن على يد هذا الجندي في منطقة اليوسفية ببغداد ليلة أمس”.

وأشار البيان الى “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجندي”.

وتابع البيان “كما وجهت قيادة العمليات المشتركة وفد من قيادة عمليات بغداد والقادة والضباط للذهاب إلى تقديم العزاء والمواساة الى ذوي هذا المواطن”.

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