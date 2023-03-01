نائب: قد يطلب السوداني من البرلمان حجب الثقة عن بعض الوزراء

2023/03/01 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب حسين عرب، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد يطلب من مجلس النواب حجب الثقة عن بعض الوزراء للشروع باستبدالهم.

وذكر عرب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عملية مكافحة الفساد تحتاج الى منظومة متكاملة، ولا تقتصر على اللجان التحقيقية وأوامر القبض بحق عدد من الفاسدين”، مبينا ان “إلقاء القبض على الفاسد مع الابقاء على الادوات والبرامج نفسها، هو استمرار بانتاج الفساد من جديد، وينتج فاسدين اخرين”.

واضاف أن “السوداني هو المسؤول عن فريقه الوزاري، وفي حال اخفق بعض الوزراء في تطبيق المنهاج الحكومي، قد يطلب السوداني من مجلس النواب حجب الثقة عنهم واستبدالهم بآخرين، نتيجة الاخفاق او التقصير في المهام”.

وتابع النائب، بان “مجلس النواب، اذا ما وجد اخفاقا في وزارة وبقي (مكتوف الايدي) فهذا يؤشر خللا في عمله، لكونه المسؤول المباشر رقابياً”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه انتقاداً لعمل الوزراء في حكومته، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وقال: “لم نرَ أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد”.

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