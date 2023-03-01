بأمر ملكي.. السعودية تستحدث

2023/03/01 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، أمرا ملكيا، تضمن، إقرار تاريخ 11 مارس من كل سنة، يوما بالعلم، باسم ( يوم العلم ).

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