2023/03/01 | 20:57 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمدة فانكوفر كين سيم أن دافعي الضرائب في البلديات لن يواجهوا زيادة ضريبية محتملة بنسبة 9.5 في المائة؛ بدلاً من ذلك، نقترح زيادة بنسبة 10.7 بالمائة تقريبًا.في مؤتمر صحفي، قال سيم إنه من الضروري توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الناس.قال رئيس البلدية: “كما هو الحال مع العديد من الحكومات في جميع أنحاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمدة فانكوفر: زيادة ضريبة العقارات في فانكوفر قد تصل إلى 10.7٪ شبكة القيقب الدولية.

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