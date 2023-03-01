2023/03/01 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jePEOq4V8lU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تدخل "الساعات الاخيرة" امام ضربة واشنطن القاضية | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تدخل "الساعات الاخيرة" امام ضربة واشنطن القاضية | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).