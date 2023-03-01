مصرف الطيف الإسلامي: حوالات الويسترن يونيون بالسعر الرسمي للدولار بجميع فروعنا 

2023/03/01 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الطيف الإسلامي، الأربعاء، أن حوالات "الويسترن يونيون" تكون بالسعر الرسمي للدولار (1320 ديناراً لكل دولار)، في جميع فروع المصرف.

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