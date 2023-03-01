الزوراء يتعادل مع مضيفه دهوك بدوري الكرة الممتاز

2023/03/01 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق الزوراء مع مضيفه فريق دهوك، مساء اليوم الأربعاء، في ختام منافسات المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وانطلقت المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب نادي […]

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