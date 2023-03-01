2023/03/01 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن العراق يحصد حالياً ثمار نجاح دبلوماسيته بعد تطوير حكومته لأجندة ذكية سمحت بحدوث انفتاح إقليمي ودولي توج بسلسلة من الزيارات لوفود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحاف: الحكومة العراقية عملت على تطوير أجندة ذكية ونوعية للسياسة الخارجية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: الحكومة العراقية عملت على تطوير أجندة ذكية ونوعية للسياسة الخارجية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف: الحكومة العراقية عملت على تطوير أجندة ذكية ونوعية للسياسة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).