أول وزارة عراقية تنفذ توجيهات السوداني برعاية شريحة المتقاعدين

2023/03/01 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برعاية شريحة المتقاعدين.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “أول وزارة نفذت توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بشريحة المتقاعدين، وذلك بتكريم الوزير خالد شواني للموظفين المحالين على التقاعد في دائرة الاصلاح العراقية”.وأضاف، أن “ذلك جاء خلال […]

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