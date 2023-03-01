ينافسه مهاجم الهلال.. ترشيح كريستيانو رونالدو لجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا

2023/03/01 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، خلال فبراير/ شباط الماضي، بتصويت الجماهير.

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