2023/03/01 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث عدد من المسؤولين العسكريين الامريكان في الاحاطة الدورية لما يسمى بعملية العزم الصلب عن الوجود العسكري الامريكي ، وفيما أشاروا الى دورهم الراعي للمصالح الامريكية في العراق والمنطقة ، تجاهلوا ذكر اي خطط مستقبلية للانسحاب من العراق.

ونقل موقع وزارة الخارجية الامريكية في تقرير ، عن الجنرال ماثيو مكفارلين قائد العمليات المشتركة قوله إن “أحد الجوانب الحاسمة لنهجنا هو أننا لسنا هنا للقتال نيابة عن العراق ؛ نحن هنا في دور غير قتالي لتقديم الدعم والموارد اللازمة ، وتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للعراقيين”.



بحسب قوله.

من جانب اخر زعمت نائب مساعد وزير الدفاع دانا ستراول في حديثها مع المراسلين حول الدور الأمريكي الحالي في العراق إن ” نظام الدعم العسكري الأمريكي في العراق يحظى بدعم الحكومة العراقية وكذلك الإدارات الرئاسية الأمريكية المتعاقبة والكونغرس”، ومع ذلك لاتزال هناك معارضة قوية للوجود العسكري الامريكي المتبقي في العراق والبالغ 2500 عسكري.

ونوهت سترول الى أنهم “ملتزمون بالحفاظ على الوجود العسكري الامريكي في العراق بذريعة محاربة داعش والعمل بشكل تعاوني واستشاري مع “الشركاء” في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من عدم وجود إشارة إلى المدة التي ستستمر الولايات المتحدة في وجود قواتها داخل العراق”.

وطوال الإحاطة ، شدد المسؤولين العسكريين على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق وبقية المنطقة.



ومع ذلك ، لم يكن هناك ذكر يذكر لمعالجة أسباب التطرف ، مثل الفقر والحرمان من الحقوق ولم يرد ذكر لأية خطط لانسحاب أمريكي كامل من العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون امريكان: لسنا هنا من اجل القتال نيابة عن العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون امريكان: لسنا هنا من اجل القتال نيابة عن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).