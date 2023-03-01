التربية تؤكد صحة وثائق النائب زياد الجنابي

2023/03/01 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزارة التربية، في كتاب رسمي صادر منها ومعنون الى مجلس النواب مكتب النائب باسم خشان، صحة الوثائق الدراسية لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب زياد الجنابي.

ادناه نص الكتاب:-

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