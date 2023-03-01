شاهد بالفيديو.. وفاء كريم - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الكشف عن طرق تهريب الدولار

2023/03/01 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lEK0skNmI2Q

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