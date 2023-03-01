2023/03/01 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق نادي القوة الجوية على ضيفه

فريق نوروز، اليوم الأربعاء، فيما

انتهت مباراة "ديربي" الفرات الأوسط

بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة

الاخيرة من المرحلة الاولى للدوري

العراقي الممتاز لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء يواصل نزيف النقاط والقوة الجوية يتمسك بصدارة الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء يواصل نزيف النقاط والقوة الجوية يتمسك بصدارة الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).