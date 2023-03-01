2023/03/01 | 22:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _DslPVpdzzk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضحاياهم ممرضون.. سطو وسرقة أموال وبطاقات مصرفية في مستشفى عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضحاياهم ممرضون.. سطو وسرقة أموال وبطاقات مصرفية في مستشفى عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).