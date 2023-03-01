لبنان تحدد سعر صرف الدولار بـ 70 ألف ليرة

2023/03/01 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حدد البنك المركزي اللبناني، اليوم الأربعاء، سعر صرف الدولار بـ 70 ألف ليرة.وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح صحفي تابعه/ المركز الخبري الوطني/:إنّ” البنك المركزي اللبناني سيتدخل بائعاً […]

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