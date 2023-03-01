2023/03/01 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية ضبط كبرى أسفرت عن ضبط (11) متهما في محافظة نينوى، لتسببهم بإحداث الضرر عمدا بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم إثر تسلمهم مبالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 11 متهماً في نيـنوى استوفوا قرابة 8 مليارات دينار من الموطنين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 11 متهماً في نيـنوى استوفوا قرابة 8 مليارات دينار من الموطنين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 11 متهماً في نيـنوى استوفوا قرابة 8 مليارات دينار من الموطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).