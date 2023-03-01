الدول العربية يمكنها المشاهدة.. المشتري والزهرة

2023/03/01 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيظهر كوكبا المشتري والزهرة قريبين جدا من بعضهما البعض في مشهد من المتوقع له أن يزين السماء ليل الأربعاء، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

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