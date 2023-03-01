السيادة يوجه دعوة للسوداني بشان إقصاء السنة من المواقع العليا في وزارة الاتصالات

2023/03/01 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تحالف السيادة، الاربعاء، وزارة الاتصالات باقصاء السنة من المواقع العليا في وزارة الاتصالاتداعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتصويب الوضع.

وقال التحالف في بيان “في الوقت الذي كنا نمني النفس بمغادرة مربع الاقصاء والتهميش نحو برنامج وطني متكامل يتعاون الجميع على تنفيذه، يصـر البعـض علـى الخوض في ذات المربع عبر حملات اجتثاث ممنهجة “وبالجملة” دون اسباب حقيقية مقنعة، بل ودون تعيين بديل مناسب، في مسعى مشبوه للهيمنة والاستحواذ”.

واضاف البيان اننا “في تحالف السيادة نرى ان الاجراءات التي اقدمت عليها وزيرة الاتصالات لا تصب مطلقا في توفير بيئة مناسبة لإنفاذ ورقة الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية او التعاون لأجل تطبيق برنامجها المعلن اذ نؤكد ضرورة اجراء مراجعة جدية ودقيقة لتلك الإجراءات التمييزية التي طالت العديد من كوادر الوزارة الي جرى افراغ المواقع العليا فيهـا مـن المكون السني بعيدًا عن أي تقييم فني، فضلا عن عدم إعادة ملء تـلك الفراغات وفق معيار التوازن المكوناتي.ودعا التحالف رئيس مجلس الوزراء الى “تقييم تلك الاجراءات وتصويبها لأجل ضمان تمثيل عادل بما يحفظ التوازنات المجتمعية وتحقيق مبادئ الشراكة والتوازن”.

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