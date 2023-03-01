الاتحاد العراقي يوقع مع الليغا اتفاقية دوري المحترفين وهذه تفاصيلها

2023/03/01 | 23:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري العراقي الممتاز يشهد مشاركة 20 فريقاً (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

وقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني "الليغا"، اتفاقية إقامة دوري المحترفين لمدة ثلاثة مواسم، تبدأ اعتباراً من الموسم المقبل.

وأكد الاتحاد العراقي في بيان رسمي، الأربعاء، أن توقيع الاتفاقية تم إلكترونياً، والتي شملت الإشراف على إقامة دوري الفئات العمرية، على أن يتم التوقيع بين الطرفين بحفل رسمي يقام في العاصمة بغداد يحدد لاحقاً.

وأضاف بيان الاتحاد "تأتي هذه الخطوة من اتحاد الكرة، من أجل تطوير الكرة العراقية، والنهوض بواقعها ووضعها على طريق الاحتراف".

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ويعاني الدوري العراقي الممتاز حالياً من ضعف الجانب الفني، الأمر الذي أثر على مستوى منتخب العراق، في الوقت الذي بدأ فيه اتحاد الكرة خطواته الفعلية من أجل النهوض بواقع اللعبة في البلاد، من أجل التأهل لكأس العالم القادمة في عام 2026، والمشاركة للمرة الثانية بعد نسخة 1986 في المكسيك.

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