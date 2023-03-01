عندما اتحد الأميركيون والسوفييت

2023/03/01 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة عشر طيارا من الجيش الأحمر السوفييتي مدفونون في قاعدة عسكرية أميركية.هذا الفيديو يحكي قصة تعاون فريد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على أراضي ألاسكا.

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