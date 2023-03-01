2023/03/01 | 23:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب قائد العمليات المشتركة يصدر توجيهات للقطعات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/01 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب قائد العمليات المشتركة يصدر توجيهات للقطعات الأمنية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب قائد العمليات المشتركة يصدر توجيهات للقطعات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).