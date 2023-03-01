البرلمان يحدد موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي

2023/03/01 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مجلس النواب ، يوم 9 آذار الجاري، موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي ان “مجلس النواب يحدد يوم 9 آذار موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي”.

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