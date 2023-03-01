موظفون فاسدون في نينوى يستحوذون على 8 مليارات دينار من أموال الموطنين

2023/03/01 | 23:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تنفيذ عملية ضبط كبرى أسفرت عن...

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