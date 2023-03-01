2023/03/01 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربويّو البصرة مستاءون بعد إعتداء قوة أمنية على أحد زملائهم معلمو الأجيال يتلقّون التهاني وسط دعوات إلى الإهتمام بالرعيل المعطاء بغداد – ندى شوكت تلقى مربو الاجيال ،تهاني الرئاسات الثلاث والاوساط السياسية والشعبية بعيد المعلم ،وسط دعوات الى توفير الدعم والاهتمام بالرعيل المعطاء ،والذين يرتكز عليهم المجتمع في تنشئة أجياله وتقويم سلوكهم وتعليمهم.وقال رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلمو الأجيال يتلقّون التهاني وسط دعوات إلى الإهتمام بالرعيل المعطاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلمو الأجيال يتلقّون التهاني وسط دعوات إلى الإهتمام بالرعيل المعطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).