2023/03/01 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريش: وجدت رغبة لتحقيق التقدم خلال زيارة تأكيد التضامن مع العراقيين الرئاسات تدعو الأمم المتحدة لدعم الإستقرار والتعاون في تذليل التحدّيات البيئية بغداد – قصي منذر اكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش،ان زيارته الى بغداد جاءت لتاكيد التضامن مع العراقيين ،وقال انه (وجد رغبة لتحقيق التقدم).فيما جددت الرئاسات الثلاث ،دعوتها في دعم جهود […]

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