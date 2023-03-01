2023/03/01 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الإقليم والحكومة يبحثان مع مسؤول بريطاني تعزيز العلاقات اربيل – فريد حسن بحث رئيسا إقليم كردستان والحكومة ، مع مسؤول بريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افر?قا والامم المتحدة ،تعزيز العلاقات المشتركة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني استقبل في اربيل ، وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد، وجرى بحضور السفير برايسون ريتشاردسون والقنصل العام في أربيل،علاقة بريطانيا مع العراق والاقليم)، والقا احمد ان (بريطانيا تنظر باهتمام إلى العلاقات بين بغداد وأربيل وترى أن الاستقرار والعلاقات الطيبة بينهما يمنحان العراق القوة في مواجهة التحديات، وعبّر عن ثناء بلاده ودعمها لحل المشاكل العالقة بين الجانبين)، واضاف البيان ان (الجانبين اتفقا في الرأي بأن الأمان والاستقرار وحل مشاكل البلد، أمور تعزز تقدم العراق وعودته إلى مكانته التي يستحقها في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وتزيد من فرص العمل والاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الأجنبية في البلد)، وتابع ان (اللقاء ناقش انتخابات الاقليم وقانوني النفط والغاز والموازنة وعلاقات العراق والاقليم مع الدول المجاورة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك). كما استقبل رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، المسؤول البريطاني. وقال البيان ان (البارزاني اعرب عن شكره لبريطانيا على دعمها المتواصل للإقليم ، كذلك قدم نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي، وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة)، من جانبه ، اشار احمد إلى أن (الاقليم شهد تطوراً وتقدماً وإعماراً لافتاً للنظر منذ زيارته الأولى إلى كردستان عام 2018)، واضاف ان (للإقليم مكانة مهمة وخاصة في المنطقة، وجدد تأكيد رغبة بلاده في المضي بتعزيز العلاقات مع كردستان).

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